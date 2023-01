Galtier attende Skriniar, Inzaghi il suo sostituto: i difficili obiettivi dell'Inter

INTER

Per i nerazzurri tanti nomi ma poca capacità di spesa per rimpiazzare lo slovacco

Attende Galtier, attende Inzaghi. Entrambi per "colpa" di Skriniar. L'allenatore del Psg ufficialmente non sa: non sa se il club comprerà qualcuno, non sa se il Fair Play finanziario lo permetterà, non sa se nel caso sarà un attaccante o un difensore. Eppure parla ogni giorno del difensore slovacco. Lo ha fatto anche ieri sera dopo il pareggio contro il Reims. Anche l'allenatore dell'Inter ufficialmente non sa: non sa cosa rispondere a chi gli chiede dello slovacco ma soprattutto non sa ancora chi avrà a disposizione al suo posto quando la commedia sarà finita. Ma, per fortuna di entrambi i tecnici, diciamo che la fine è vicina, siamo arrivati con tutta probabilità all'ultimo atto. E se Galtier avrà così subito alla sua corte Skriniar, Inzaghi dovrà ripensare alla sua linea difensiva, cosa che già ha dovuto fare a Cremona vista l'assenza forzata di Milan dopo i due gialli contro l'Empoli, con quello che la società gli metterà a disposizione.

La palla, mentre i due attendono, è tra i piedi dei dirigenti. Quelli parigini alla ricerca dell'offerta giusta, quelli nerazzurri del sostituto su cui investire almeno una parte del ricavato. Una parte minima, perché l'Inter non ha capacità e soprattutto volontà di spesa. Così impone la proprietà. Quali difensori nel mirino? Si sono fatti diversi nomi in questi giorni: Tiago Djalò del Lille, Trevoh Chalobah del Chelsea, Victor Lindelof del Manchester United, Thilo Kehrer del West Ham. Da ultimo Demiral dell'Atalanta. Tutti appetibili, tutti difficili per lo stesso motivo: costano, chi più chi meno, comunque troppo per le casse nerazzurre. E la situazione è dunque molto complessa. A meno di uno strappo concesso dal presidente Zhang. O a meno di un colpo realmente low cost che a sorpresa spariglierebbe le carte. Il tutto restando in attesa. Fortunatamente ancora per poco.