Frattesi dove va? Roma pronta all'assalto con il bilancio a posto, poi c'è l'Inter

AFFARE DELL'ESTATE

La società giallorossa ha rispettato i paletti Uefa e può valutare una nuova offerta per il centrocampista del Sassuolo. L'Inter non molla dopo Brozovic, più defilate Juventus e Milan

La nuova stagione in Serie A è ufficialmente iniziata, ma il dilemma dell'estate è rimasto intatto: dove giocherà Davide Frattesi. Se da una parte il Sassuolo, disposto a trattare la cessione, lo aspetta nel ritiro che inizierà il 10 luglio, dall'altra il giocatore vorrebbe decidere il proprio futuro prima di radunarsi in neroverde per concentrarsi da subito sul nuovo campionato. Il problema è sempre lo stesso: manca l'offerta giusta, perché il Sassuolo vende ma alle proprie condizioni e questo anche il giocatore lo sa. Su di lui Roma, Inter, Juventus e Milan con differenti gradi di vicinanza.

La richiesta del Sassuolo è importante, circa 40 milioni di euro trattabili fino a un certo punto con delle contropartite tecniche gradite all'ad Carnevali e soprattutto al tecnico Dionisi. Per questo tutti i club interessati devono prima sistemare le rispettive situazioni per poi affondare il colpo e qualcosa si sta muovendo specialmente sul fronte Roma e Inter. Più defilate Juventus e Milan.

La Roma con le cessioni operate da Tiago Pinto sul mercato ha raggiunto l'obiettivo concordato con la UEFA di 30 milioni per evitare sanzioni più pesanti rispetto alla piccola multa e per questo motivo è tornata ad essere la pretendente numero 1 di Frattesi. Sul centrocampista del Sassuolo la società giallorossa, proprietaria di una parte del cartellino, vanta il 30% sulla rivendita e quindi uno sconto sul prezzo da pagare ai neroverdi. Inoltre, come è emerso dai primi confronti, la Roma ha diversi profili giovani e di qualità che possono essere inseriti nel discorso per il romano Frattesi a partire da Volpato e Missori. Già nella scorsa stagione la stretta di mano fu vicina, ma non arrivò con tanto di dichiarazioni pubbliche di insoddisfazione del giocatore.

Subito dietro c'è l'Inter, la prima società a muoversi in direzione del centrocampista della nazionale ma prima di restare impantanata tra le richieste del Sassuolo e la difficoltà nelle cessioni. I 40 milioni di euro richiesti hanno richiesto tempo per nuove valutazioni, una fase di stallo in cui proprio la Roma si è inserita con decisione. La fumata bianca per il passaggio di Brozovic all'Al Nassr potrebbe dare una ulteriore svolta, ma la volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva a parità di offerta.

In ogni caso nessuna società per il momento ha trovato l'accordo con il Sassuolo, come ha ricordato l'ad Carnevali, quindi anche Juventus e Milan potenzialmente sono in corsa per Frattesi. Il Sassuolo infatti non ha necessità di vendere e, pur volendo accontentare un giocatore che ha più volte dichiarato di aspettarsi una nuova avventura, non ha fretta di incassare: "Se ci sarà la giusta opportunità beme, altrimente continueremo con Frattesi anche l'anno prossimo".