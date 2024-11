Il Milan andrà a caccia di un rinforzo sul mercato a gennaio a centrocampo? Ha risposto a questa domanda Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri: "C'è Bennacer che può ricoprire quel ruolo - ha detto il tecnico portoghese -. Non gli manca molto per tornare. Ma abbiamo anche Loftus-Cheek e Musah. Il mercato di gennaio in Italia non è facile: non è facile per i giocatori arrivare e adattarsi.