Paulo Fonseca pronto a ripartire dalla Premier League: l'Everton dei Friedkin pensa all'ex tecnico del Milan

L'esperienza al Milan si è conclusa da un paio di settimane, eppure Paulo Fonseca potrebbe tornare presto in panchina. L'allenatore portoghese sarebbe finito nel mirino dell'Everton, alla caccia di un sostituto di Sean Dyche dopo l'esonero a poche ore dalla vittoria in FA Cup sul Peterborough. Novità da non sottovalutare perché, come riportato da L'Equipe, Fonseca ritroverebbe la famiglia Friedkin con cui ha condiviso l'esperienza alla Roma.