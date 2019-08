Flamengo, blitz in Italia per convincere Balotelli

LA MISSIONE

Il Flamengo fa sul serio per Mario Balotelli. Dopo l'ok all'operazione da parte del presidente Rodolfo Landim, il vicepresidente Marcos Braz e l'avvocato Marcos Motta sono in arrivo in Italia per convincere SuperMario a trasferirsi in Brasile. La missione è tutt'altro che semplice, con l'attaccante, attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Marsiglia, che ha ricevuto un'offerta da un club europeo e la sta valutando. Su Balotelli nelle ultime ore si è fiondata anche la Fiorentina.

Il club di Rio avrebbe offerto oltre 15 milioni per 18 mesi all'attaccante, mettendo sul piatto anche un posto al fratello Enock al Boavista, società che milita nel campionato di Serie D. Per Balo pronti 10 milioni alla firma e 300 mila euro netti al mese fino alla fine del 2020. Intanto Gabigol, ex Inter in forza ai rossoneri carioca, ha già iniziato la sua opera di convincimento: "Spero vivamente che possa arrivare. Lui lo desidera molto e io faccio il tifo per lui. Spero davvero che riesca ad essere uno di noi. Ci darebbe una grossa mano. Sarebbe spettacolare, incredibile". La missione del Flamengo è iniziata: andrà a buon fine?