Fiorentina, pronto un maxi rinnovo per Chiesa

L'assalto a Federico Chiesa è partito da tempo, ma la Fiorentina si sta attrezzando per resistere. O almeno per rendere il più indolore possibile una partenza, che pare comunque abbastanza probabile. Per questo il dg Joe Barone e il ds Daniele Pradé hanno studiato una proposta di rinnovo contrattuale da farvfacillare chiunque.