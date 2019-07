Fiorentina, Chiesa chiederà a Commisso di essere ceduto alla Juventus

16/07/2019

Il mercato della Juventus non si ferma con De Ligt: il club bianconero attende l'incontro tra Federico Chiesa e Rocco Commisso per capire se ci sono margini per prendere anche l'esterno della Fiorentina. Chiesa ribadirà la volontà di essere ceduto ma il presidente viola vorrebbe trattenerlo almeno un'altra stagione, la Juve intanto prepara 60 milioni di euro mentre con il giocatore c'è già un accordo di massima per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione.