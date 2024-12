La Fiorentina punta al Brasile e va in missione per l'acquisto di Ryan Victor, attaccante classe 2005 del Vasco da Gama. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com i viola avrebbero mandato Raffaele Rubino a visionare il giocatore, in scadenza di contratto nel 2025 e con costo attorno ai 13/14 milioni di euro.