Il momento difficile vissuto da Edoardo Bove ha messo in allerta la Fiorentina che è pronta a muoversi sul mercato per l'acquisto di un terzino a gennaio. Il club viola starebbe pensando di acquistare Bruno Gomes, in forza all'Internacional come riportato da Radio Bandeirantes. Tuttavia il club toscano dovrà far i conti con la concorrenza del Betis Siviglia e della Real Sociedad.