Fiorentina, Palladino: "A gennaio volevo Giovane"

Tra i calciatori che più hanno sorpreso in questo inizio di stagione c'è sicuramente Giovane del Verona. L'attaccante classe 2003 non ha ancora trovato il primo gol in Serie A ma ha fatto intravedere colpi da gran giocatore. E tra i primi ammiratori del brasiliano c'è Raffaela Palladino. L’ex tecnico della Fiorentina in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato che nel mercato di Gennaio avrebbe voluto portare Giovane a Firenze: "L'ho chiesto, ma la società ha fatto altre scelte".