FIORENTINA: LE CIFRE DEL RISCATTO DI MURIEL

23/03/2019

Il riscatto di Luis Muriel da parte della Fiorentina è cosa fatta. Secondo quanto riporta La Nazione i viola verseranno al Siviglia 15 milioni, mentre per l'attaccante colombiano è pronto un contratto di 4 anni. Discorso diverso per Pjaca che non verrà riscattato e farà ritorno alla Juve.