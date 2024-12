Il Fenerbahce vuole rinforzarsi in vista di gennaio per contendere il titolo al Galatasaray e per questo motivo il club turco sarebbe pronto ad assestare il grande colpo. Secondo quanto riportato da As la squadra allenata da José Mourinho starebbe pensando a Joao Felix, attualmente poco impiegato da Enzo Maresca con il Chelsea e a caccia di un rilancio.