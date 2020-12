Eriksen, verso l'addio, sogna il ritorno in Premier: c'è l'ipotesi West Ham

LO SCENARIO

Che sia pronto all'addio non è un mistero per nessuno. Un feeling mai nato con l'ambiente e con Conte avvicinano la separazione tra Eriksen e l'Inter. Una separazione che, molto probabilmente, si concretizzerà già nel prossimo mercato di gennaio. La volontà del centrocampista danese è quella di ritornare in Premier League e, secondo quanto riporta Eurosport UK, c'è già una squadra pronta ad accoglierlo: il West Ham di David Moyes.

Eriksen ha anche un estimatore a Parigi, il dg del Psg Leonardo, che già da qualche tempo sta sondando il terreno per portarlo in Francia. La volontà del giocatore, però, è quella di tornare in Inghilterra e il West Ham potrebbe essere il palcoscenico giusto per il suo rilancio ad alto livello.