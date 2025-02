Empoli, il ds Gemmi: "D'Aversa non è in discussione"

Incassata una pesante sconfitta per 5-0, l'Empoli continua a fare i conti con una classifica che si fa sempre più preoccupante e per questo il ds Gemmi ha voluto prendere la parola, difendendo la posizione di D'Aversa. "Sapevamo che era una partita difficile, abbiamo tanti infortunati e siamo molto tirati. Pensavamo di trovare difficoltà, veniamo da un trend negativo ma in tutte le sconfitte ma siamo stati dentro la partita. Stavolta no, abbiamo perso meritatamente. Dobbiamo compattarci, capire che dobbiamo lavorare di più. Vengo io, perché il responsabile sono io. Certo che andiamo avanti con D'Aversa, non è proprio in discussione", ha detto.