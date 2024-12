Diego Simeone: "Un giorno lascerò l'Atletico, mi piacerebbe allenare l'Argentina"

Intervistato da Telemundo, Diego Simeone si è soffermato anche sul suo futuro sulla panchina dell'Atletico Madrid. Nelle ultime settimane si è parlato spesso di un possibile addio dell'argentino ai Colchoneros al termine della stagione. "Ci sarà un momento in cui io o il club prenderemo la decisione di non proseguire insieme - ha detto l'ex Inter e Lazio -. Può accadere entro un anno o quattro. Quello che ho fatto all'Atletico sarà impossibile da ripetere altrove. Un giorno mi piacerebbe allenare l'Argentina, ma non adesso. Non saprei cosa fare da novembre a marzo e Scaloni sta facendo benissimo".