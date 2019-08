La Juventus è sulle tracce di Juan Miranda. Il terzino sinistro del Barcellona B, prodotto della cantera, messosi in luce con la nazionale spagnola Under19 nel trionfale Europeo di questa estate e tra i piu' promettenti nel suo ruolo sulla scena internazionale, ha attirato le attenzioni delle big europee, tra cui appunto il club bianconero e il Marsiglia, che avrebbero già messo sul tavolo un'offerta. I blaugrana credono in lui e starebbero pensando di mandarlo in prestito al Betis per fargli accumulare minuti ed esperienza. Il giocatore, scrive 'Sport', ha rifiutato però questa opzione: se dovesse andare via, vorrebbe vivere un'esperienza all'estero.