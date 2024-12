Karim Benzema potrebbe lasciare il calcio giocato già il prossimo maggio. Il 36enne sta valutando il da farsi, fa sapere Relevo, e non è affatto sicuro che scelga di onorare il contratto in essere con l'Al-Ittihad, la cui scadenza è fissata per il 2026. Dopo il ritiro il bomber potrebbe assumere il ruolo di ambasciatore per il Real Madrid nel mondo con una attenzione particolare per il mondo arabo.