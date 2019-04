DALLA SPAGNA: "SCAMBIO COUTINHO-RASHFORD"

18/04/2019

'El Mundo Deportivo' ha aperto stamane riportando le idee del Barcellona per arrivare a Marcus Rashford. Secondo il quotidiano catalano i blaugrana sarebbero pronti a proporre al Manchester United uno scambio di cartellini: Philippe Coutinho in maglia Red Devils, con l'inglese a fare il percorso inverso per calcare il prato del Camp Nou. Il contratto dell'attaccante dello United scade nel 2020.