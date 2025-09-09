Dalla Francia: Zidane prepara il ritorno in panchina

Sembrerebbe che Zinedine Zidane stia facendo il conto alla rovescia per poter tornare ad allenare. L'ex tecnico del Real Madrid, fermo ormai dal 2021, dovrebbe essere il prescelto per succedere a Didier Deschamps alla guida della nazionale francese dopo il Mondiale 2026. Anche se non c'è alcuna ufficialità in merito, L'Equipe riporta che Zizou si stia già preparando all'incarico: analizza molte partite ed è in contatto anche con Laurent Blanc, allenatore dei Bleus dal 2010 al 2012. Dal suo addio ai Blancos, Zidane ha declinato ogni offerta con la speranza di diventare ct, un gesto che sarebbe stato molto apprezzato anche dalla stessa federazione.