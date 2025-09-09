Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Dalla Francia: Zidane prepara il ritorno in panchina

09 Set 2025 - 10:30

Sembrerebbe che Zinedine Zidane stia facendo il conto alla rovescia per poter tornare ad allenare. L'ex tecnico del Real Madrid, fermo ormai dal 2021, dovrebbe essere il prescelto per succedere a Didier Deschamps alla guida della nazionale francese dopo il Mondiale 2026. Anche se non c'è alcuna ufficialità in merito, L'Equipe riporta che Zizou si stia già preparando all'incarico: analizza molte partite ed è in contatto anche con Laurent Blanc, allenatore dei Bleus dal 2010 al 2012. Dal suo addio ai Blancos, Zidane ha declinato ogni offerta con la speranza di diventare ct, un gesto che sarebbe stato molto apprezzato anche dalla stessa federazione. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:30
Dalla Francia: Zidane prepara il ritorno in panchina
09:41
Bologna, ceduto Ilic in prestito all'Anderlecht
08:34
Nottingham Forest, esonerato Espirito Santo
23:23
Parma, Charpentier ceduto a titolo definitivo al Klub Sportowy Cracovia
22:03
Girona, tre big di Serie A puntano Arnau Martinez