Dopo Audero, la Cremonese è pronta a rinforzare ulteriormente il proprio pacchetto portieri. Infatti, secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, i grigiorossi sono molti vicini all'acquisto di Sebastiano Desplanches dal Palermo in prestito con diritto di riscatto. Il classe 2002 andrà a fare il secondo di Audero, come già successo nella seconda parte dell'ultima stagione in rosanero.