CR7: "Quando gli dissi che andavo alla Juve, Perez voleva farmi cambiare idea"

Cristiano Ronaldo festeggia il 40esimo compleanno e nel corso della sua intervista a 'El Chiringuito' il portoghese ha parlato anche del suo arrivo alla Juventus dopo l'esperienza al Real: "Madrid rimarrà sempre nel mio cuore, è la squadra in cui sono stato più felice. Lì ho realizzato cose molto importanti e belle, ed è per questo che la gente non le dimentica. Quando lasci un'impronta e un lascito, le persone non lo dimenticano. Ho deciso di lasciare il Real Madrid perché volevo iniziare una nuova fase della mia carriera. Ho comunicato questa decisione al presidente, che inizialmente l'ha accettata, ma in seguito ha cercato di farmi tornare indietro. A quel punto per me non era più possibile farlo, perché avevo già dato la mia parola alla Juventus e non potevo venire meno all'impegno. Durante la trattativa per il mio addio dal Real Madrid, il club non è stato molto gentile nei miei confronti. Nonostante ciò, ho grande rispetto per il presidente Florentino e, di tanto in tanto, ci scambiamo ancora dei messaggi".