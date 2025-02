Cosenza, la panchina di Alvini è a rischio

Dopo le due sconfitte per 3-0 contro Palermo e Juve Stabia la panchina di Massimiliano Alvini è tornata a traballare. Nell'ultimo ko interno, quello netto contro i rosanero, dagli spalti sono arrivati anche tanti fischi, frutto dell'ennesima delusione stagionale. I calabresi continuano a essere il fanalino di coda della Serie B e, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la società potrebbe optare per un cambio in panchina per provare a raddrizzare la stagione in extremis. Per il posto di Alvini si dice che la società abbia già pre allertato Nicola Belmonte, allenatore della Primavera del Cosenza.