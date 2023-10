Conte e le voci sul Napoli: "Per ora mi godo la famiglia". Ma i contatti proseguono

PANCHINA AZZURRA

Il tecnico ex Juve e Inter interviene su Instagram. In caso di un suo 'no' ecco gli scenari

© Getty Images "Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la Famiglia". Parole espresse via social dal diretto interessato, così Antonio Conte esce allo scoperto e rivela il suo pensiero, sulle forti voci che lo accostano alla panchina del Napoli.

Una frenata? Al di là del pensiero social dell'ex allenatore del Tottenham, il Presidente De Laurentiis vede in Conte l'uomo giusto per rilanciare il Napoli e garantirne il quarto posto Champions, indispensabile per il club. Indiscrezioni di giornata raccontano di contatti diretti tra le parti, di una volontà della società di convincere Conte ad accettare la panchina del Napoli.



Andiamo con ordine: De Laurentiis è pronto a uno sforzo economico per raggiungere quota 8 milioni all'anno, cifra che può convincere l'ex allenatore di Juventus e Inter a occupare la panchina del club campione d'Italia. Sta lavorando per un punto d'incontro sulla parte economica da corrispondere ai collaboratori di Conte. Non avrebbe preclusioni sul tipo di modulo che attuerebbe, il 3-5-2. Da parte sua Conte riflette, è affascinato dall'idea di vincere anche a Napoli dopo aver trionfato con Juve e Inter, ma avrebbe delle perplessità a entrare a campionato in corsa, e pretenderebbe delle garanzie tecniche e pieni poteri. Le parti sono in contatto, lavorano anche su altri aspetti contrattuali come la durata del rapporto, almeno questa stagione più altri due anni, e sulle varie clausole da inserire a tutela dell'una o dell'altra parte. Sono ore intense, il Napoli punta a chiudere entro qualche giorno, molto dipende da Conte, come da parole espresse via social dal diretto interessato.

Questione decreto crescita. Spieghiamo bene: Conte ha cominciato a lavorare a Londra nel novembre 2021 chiudendo il rapporto con il Tottenham nel marzo 2023. Tecnicamente il Napoli godrebbe di sgravi fiscali a partire dal gennaio 2024, solo nel caso in cui Conte dimostrasse che nel 2023 per almeno 6 mesi e un giorno abbia vissuto all'estero, che il centro dei suoi affari fossero fuori dall'Italia, altrimenti nessuno sgravio fiscale a beneficio del Napoli.

E se l'ex allenatore Tottenham alla fine declinasse l'offerta del Napoli come potrebbe sembrare dal suo pensiero social? Al momento avanti con Rudi Garcia che lavora in un clima particolare - oggi a Castelvolturno nessun blitz presidenziale, a rappresentare la dirigenza il direttore sportivo Meluso - ma che avrebbe le partite con Verona, Union Berlino e Milan per tentare di convincere la dirigenza ad andar avanti insieme almeno sino a fine campionato, seppur in condizioni umane e professionali difficili. Vi abbiamo raccontato che non esiste un piano B, o Conte, o ancora Rudi Garcia. Ma se Conte dicesse di no, se Rudi Garcia non vincesse, non convincesse con il gioco, e la situazione quanto a risultati precipitasse, allora ecco il piano B, che ha un solo nome: Tudor.