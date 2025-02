Como, ufficiale l'addio di Chajia e Baselli

Il Como ha annunciato l'addio di due calciatori. Questa la nota dei lariani: "Como 1907 comunica la rescissione consensuale del contratto con i calciatori Daniele Baselli e Moutir Chajia - si legge -. L’esperienza e la leadership di Daniele sono state fondamentali per guidare la squadra nei momenti cruciali del percorso dei Lariani verso la Serie A, mentre la creatività e la qualità in attacco di Moutir hanno aggiunto ulteriori prospettive sul campo. Entrambi i calciatori hanno giocato un ruolo fondamentale nel nostro cammino verso la promozione in Serie A, contribuendo al successo del club con 97 presenze complessive. Il Club li ringrazia sinceramente per la loro dedizione e il loro contributo in maglia BiancoBlu e augura loro il meglio per il futuro".