Dal Sudamerica rimbalza una clamorosa indiscrezione con al centro Neymar. L'ex bomber del Barcellona avrebbe già raggiunto l'accordo per tornare al Santos, club nel quale è cresciuto e prossimo a tornare nella massima serie brasiliana. In queste ore il 32enne starebbe lavorando per rescindere il contratto in essere con l'Al-Hilal.