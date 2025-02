Rayan Cherki potrebbe ancora lasciare il Lione entro il gong del mercato fissato per lunedì sera. Il Borussia Dortmund infatti, che verrà presto affidato in panchina a Kovac, ha puntato il fantasista del Lione: per aggiudicarselo serve versare 22,5 milioni di euro nelle casse dei transalpini.