Calciomercato, una settimana al gong: il punto sulle trattative delle big

ultima settimana di mercato

Inter, Milan e Lazio concentrate sull'attacco, Allegri e Mourinho vogliono un centrocampista. Napoli, occhio a Manolas

di

ENZO PALLADINI

Una settimana alla fine del mercato più complicato degli ultimi trent’anni. Una settimana che non può forse rivoluzionare ma sicuramente può dare svolte importanti. Perché questa per definizione è la settimana in cui l’impossibile diventa possibile, i prezzi scendono, i regali arrivano da ogni parte d’Europa, i ricchi diventano ancora più ricchi e i poveri si accontentano di quello che offre il mercato. Getty Images

L’INTER E L’ATTACCANTE. Si parte dai campioni d’Italia, che dopo la partenza brillante in campionato hanno comunque la necessità di creare delle alternative. In attacco prima di tutto, dove la strategia è ampiamente delineata: Simone Inzaghi vuole il suo pupillo “Tucu” Correa, ben sapendo che il collega Sarri non stravede per lui. Di mezzo c’è Lotito, storicamente un interlocutore non semplice nelle trattative. Ma ci sono margini. Altrimenti Inzaghi proverebbe a… farsi piacere Belotti mentre sullo sfondo resta la suggestione Insigne. Se poi nelle ultime ore arrivasse uno specialista della fascia sinistra, sarebbe il completamento di un lavoro partito con cessioni dolorose ma terminabile con la costruzione di una rosa dignitosissima.

FANTASIA PER IL MILAN. Dato per scontato l’arrivo in rossonero di Bakayoko (di scontato non c’è mai niente fino alle firme ma qui coincidono apparentemente le volontà di tutti), resta da riempire la casella più delicata, quella del trequartista. Un ruolo nel quale si sono susseguiti molti candidati ma che al momento non ha ancora un padrone. C’è il possibile investimento per Adli che sembrava vicino da tempo e si è tremendamente complicato negli ultimi giorni, ma ci sono anche altri nomi che in queste ultime ore sono diventati protagonisti delle telefonate di Maldini e Massara: il brasiliano Messias del Crotone, il messicano Corona del Porto, lo spagnolo Sarabia del Paris Saint Germain. Ma le prestazioni convincenti di Brahim Diaz fanno pensare che il Milan non si svenerà per comprare un’alternativa.

JUVE: ALLEGRI VUOLE QUALITÀ. Il punto oscuro del mercato juventino era e resta Cristiano Ronaldo. Le parole dette sono: resta e si mette a disposizione. Le parole non dette (almeno ufficialmente) sono: Jorge Mendes si guarda intorno per cercare una sistemazione a un uomo insoddisfatto. Chiaro che se il portoghese dovesse salutare poi sarebbe necessario prendere un’altra punta (Icardi?) mentre Allegri spinge per aggiungere qualità a un centrocampo che non lo convince al cento per cento. L’uomo giusto era e resta Pjanic, che il Barcellona è disposto a lasciar partire gratis. La Juve sa che lo può prendere in qualunque momento (difficile che Fiorentina e Napoli o Roma abbiano la forza economica per inserirsi), Agnelli per dare l’okay all’operazione aspetta di vendere un altro centrocampista, che negli ultimi giorni corrisponde più all’identikit di McKennie che a quello di Ramsey.

RITOCCHINI PER L’ATALANTA. Dando per scontato che Zapata rimarrà il punto di riferimento dell’attacco bergamasco, Gasperini cerca un centrocampista per completare il suo gruppo. L’aveva individuato in Thorsby della Sampdoria ma Ferrero dopo aver venduto parecchio non sembra intenzionato a vendere il suo giocatore. Adesso il nome più gettonato è quello di Amrabat, reduce da una stagione non brillante con la Fiorentina dopo essere stato valorizzato da Juric (ex allievo del Gasp) con il Verona. Più complicata l’opzione Nandez. Zappacosta va a riempire uno spazio importante sulle fasce e alla fine potrebbe arrivare anche un altro attaccante, che però difficilmente sarà Boga, il teorico preferito di Gasperini.

NAPOLI: SPALLETTI SODDISFATTO. Più volte Luciano Spalletti ha detto che il Napoli gli piace così come è ora. L’importante è che non vadano via altri giocatori. La spina più dolorosa fino a martedì prossimo è Insigne, visto che il rinnovo sembra sempre più distante. Il rischio è quello che resti da “separato in casa”, ma tutte le parti in causa ne sono consapevoli. Altro problema da risolvere è Manolas che vuole tornare in Grecia, ma De Laurentiis accetterebbe solo di fronte a un’offerta adeguata e rimedierebbe facendosi prestare Rugani dalla Juventus.

LA LAZIO E LE IDEE DI SARRI. La chiave di tutto è Correa, che è nelle idee dell’Inter. In caso di cessione verrebbe acquistato un attaccante esterno e il nome più gettonato è quello di Filip Kostic, con possibili alternative (costose) Boga del Sassuolo e Brandt del Borussia Dortmund. Per il centrocampo è fatta per Basic mentre in difesa, se Tare dovesse trovare una sistemazione per Vavro, potrebbe essere tesserato Maksimovic, attualmente disoccupato dopo l’esperienza con il Napoli dove lo aveva portato proprio Sarri.

ROMA, MOURINHO SOGNA UN REGISTA. Consapevole dello sforzo compiuto dalla società per assicurarsi Abraham, Mourinho non sta puntando i piedi anche se da tempo ha manifestato la necessità di avere un regista. Sfumato Xhaka e sfumato pure Torreira, ora l’attenzione del club giallorosso si è fissata su Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. La valutazione è di 20 milioni, i dirigenti giallorossi sperano di ridurre la richiesta o almeno di dilazionare i pagamenti. Lo Special One aspetta.