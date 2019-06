Real, la rivoluzione è iniziata: Jovic a Madrid per 60 milioni

04/06/2019

Scelto come primo rinforzo top per la "Rivoluzione Real" fortemente voluta da Florentino Perez e Zinedine Zidane, l'attaccante serbo è reduce da una stagione straordinaria sia in Bundesliga, sia in Europa League, con 27 gol e sette assist all'attivo. Un bottino importante, che ha convinto i Blancos a puntare forte su di lui. Jovic arriva a Madrid dopo Militao e Rodrygo e presto potrebbe essere raggiunto da Mendy e Hazard, per cui però si registra una piccola frenata con i Blues. Come riporta il quotidiano belga HLN, il Chelsea avrebbe infatti già respinto due offerte presentate dai Blancos per il centrocampista offensivo: la prima, di 100 milioni di euro, che risale ad aprile; la seconda, arrivata lunedì, di 120 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Nonostante la scadenza di contratto nel giugno 2020 la società inglese è intenzionata a vendere a peso d'oro il proprio fuoriclasse. Il direttore generale dei Blancos, Josè Angel Sanchez, si trova a Londra per mediare il trasferimento. Il giocatore, che attualmente si trova in ritiro con la sua nazionale, spera che la situazione si sblocchi nel giro di una settimana.