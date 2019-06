Psg, Leonardo è il nuovo direttore sportivo

14/06/2019

La stampa francese ha seguito i primi movimenti del dirigente brasiliano, già al lavoro per il Psg: nelle scorse ore a Parigi ha incontrato Thiago Motta, pronto a lasciare il ruolo di allenatore dell'Under 19 (poiché molto legato ad Antero Henrique).



Leonardo cercherà di trattenere l'ex centrocampista azzurro che dal canto suo vuole sapere come sarà strutturata la società a livello giovanile, l'incontro è stato utile anche per capire quali problematiche a livello di organigramma dovrà fronteggiare una volta che la nomina diverrà ufficiale.



L'ex Milan, inoltre, si è subito tuffato nel mercato rilanciando forte per De Ligt, conteso anche da Juventus e Barcellona.