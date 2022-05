Mercato, Mbappé ha deciso: resta al Psg, si attende l'annuncio ufficiale

MERCATO

Secondo Marca il francese avrebbe già contattato Perez per comunicargli che non firmerà col Real. Pochettino e Leonardo verso l'addio

La telenovela Kylian Mbappé sembra essere giunta alla conclusione. L'attaccante ha preso la sua decisione: rifiuterà una volta per tutte la corte del Real Madrid e firmerà il rinnovo di contratto con il Paris Saint Germain. Si attende solamente l'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare in serata, dopo la partita di campionato col Metz che chiuderà la stagione dei parigini. Secondo Marca il fuoriclasse francese ha già parlato con Florentino Perez comunicandogli quella che, stando alle parole del suo entourage, è stata "la decisione più difficile della sua vita". Diverso il destino di Mauricio Pochettino e Leonardo: allenatore e direttore sportivo dovrebbero salutare Parigi.

Secondo i media spagnoli Mbappé aveva da tempo un'intesa verbale con i Blancos, che era stata definita nei dettagli nelle scorse settimane: l'accordo prevedeva un bonus di 130 milioni di euro alla firma, uno stipendio da 40 milioni di euro a stagione e il controllo totale dei suoi diritti d'immagine.

Il club francese avrebbe rilanciato arrivando a circa 50 milioni di euro a stagione, ma a pesare nella scelta sarebbero state anche le pressioni politiche arrivate sia dal Qatar, sia dalla Francia. Inoltre i parigini gli avrebbero garantito carta bianca sul progetto sportivo, con la possibilità di incidere in maniera sostanziale nella scelta del futuro allenatore e persino dei compagni di squadra, assicurandogli una rosa con tutte le carte in regola per vincere la Champions League. Mbappé firmerà dunque un triennale e resterà nella capitale francese.

LA MADRE: "MAI ACCORDO CON NESSUNO"

Rispondendo a un tweet che accusa Mbappé di non aver tenuto la parola data al Real Madrid, la madre di Mbappé ha ribattuto: "Quando non si sanno le cose meglio stare zitti. Non c'è mai stato accordo con nessuno" scrive Fayza Lamari.

VIA POCHETTINO E LEONARDO

Il Psg ripartirà da Mbappé ma non da Pochettino e Leonardo che, secondo Le Parisien, lasceranno il club. Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo dovrebbe arrivare Luis Campos, ex ds del Lille. Più intricata la questione panchina: il preferito resta Zinedine Zidane ma sono diversi i nomi in corsa, tra i quali Antonio Conte - in caso di addio al Tottenham - e pure Thiago Motta.