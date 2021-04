 Leo Messi attende proposta rinnovo. Ma chiede progetto vincente

BARCELLONA

Laporta non gli ha ancora inviato una proposta specifica. C'è fiducia

Leo Messi non chiude al rinnovo di contratto con il Barcellona ma chiede garanzie. Il 33enne capitano blaugrana, in scadenza di contratto a fine stagione, attende la proposta del club. L'argentino ha ricevuto sia in pubblico che in privato il desiderio, espresso dal presidente Joan Laporta, di vederlo proseguire la lunga carriera a Barcellona. Tuttavia, scrive Mundo Deportivo, il numero uno del club non gli ha ancora inviato una proposta specifica e quindi Messi è in attesa di valutarla. Laporta sta preparando la proposta, dopo aver realizzato una prima analisi della situazione economica del club nei giorni scorsi. Una volta ultimata, la previsione è che entrambi si incontrino "nelle prossime settimane". Di certo, Messi si attende risposte certe. afp

Laporta sa bene che la priorità della 'Pulce' e' il progetto sportivo. L'argentino è consapevole di avere, davanti, ancora pochi anni ai massimi livelli e vuole la garanzia di poter lottare per la Champions League. Quindi - sottolinea il quotidiano - più che un progetto per il futuro, ciò di cui ha bisogno Messi, già consapevole che restando a Barcellona sarà costretto a vedersi abbassare lo stipendio percepito attualmente, è sapere che le mosse di Laporta a livello sportivo permetteranno alla squadra di lottare per vincere tutto nel breve termine. In una parola: rinforzi. E per il mercato estivo, c'è un nome su tutti: Erling Haaland del Borussia Dortmund.

Ai piani alti del Barcellona filtra ottimismo sul fatto che Messi accetterà il rinnovo. L'argentino al momento non si sbilancia: aspetta la proposta.