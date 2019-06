Guardiola: "Nessun anno sabbatico nel 2020, se non mi cacciano resto al City"

12/06/2019

Nessun addio al City nel 2020, nessuna voglia di cambiare. Pep Guardiola, a margine di un torneo benefico di golf (il Costa Brava Legends Trophy), smentisce per l'ennesima volta le voci che, un giorno sì e l'altro pure, continuano a circolare sul suo conto: "Non prendo anni sabbatici, le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho due anni di contratto e, se non mi mandano via, resterò".