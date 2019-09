Chelsea, speranza per gennaio: il blocco del mercato può essere revocato

INGHILTERRA

Potrebbero presto arrivare buone notizie per il Chelsea, che in estate non ha potuto effettuare acquisti a causa del blocco del mercato decretato in seguito alla violazione delle norme sul trasferimento dei minori. Un provvedimento che riguarda anche la prossima sessione invernale, ma, secondo quanto riferito dall'Express, ci sono concrete possibilità che il blocco venga revocato.

Il Chelsea in estate ha realizzato operazioni soltanto in uscita, come ad esempio la cessione di Hazard al Real Madrid, ma non ha potuto chiudere alcun affare in entrata perché il blocco del mercato non lo consentiva e, al momento, non lo consente allo stesso modo anche per quanto riguarda la prossima sessione invernale. Tutto però potrebbe presto cambiare, visto che - come scrive l'Express - la sensazione è che la Corte di arbitrato per lo sport (Cas) possa accorciare la sanzione e dunque consentire ai Blues di tornare a fare acquisti a partire dal prossimo gennaio.