Benfica, Rui Costa spiega il no a Cavani: "A 34 anni non puoi chiedere 10 mln"

”Cavani? Noi abbiamo fatto il nostro. Voleva 10 milioni di ingaggio e per noi non è sostenibile. Siamo arrivati a 7 milioni. Un giocatore di quasi 34 anni non può chiedere quelle cifre". Manuel Rui Costa, direttore sportivo del Benfica, ha spiegato il mancato arrivo di Edinson Cavani ai microfoni della tv ufficiale del club: "Sei il più forte del mondo e l’hai dimostrato sul campo? Ok, 10 milioni, perché sei Messi o Ronaldo. Ma il resto deve adeguarsi,con stipendi sostenibili per le società. Il mondo del calcio deve darsi una bella ridimensionata". Quale futuro quindi ora per l'attaccante svincolato dal Psg? La Juventus ci pensa.

Al momento, in ogni caso, si tratta solo di sondaggi preliminari. In un primo momento Cavani sembrava contrario all'idea di tornare in Italia con una maglia diversa da quella del Napoli e l'intenzione dei bianconeri, che comunque continuano a seguire anche le piste Dzeko e Suarez, è quella di capire quali siano i margini di manovra e le eventuali richieste economiche del giocatore (10 mln vengono considerati troppi per un giocatore di 34 anni che non gioca dallo scorso 29 febbraio), che per altro in Sudamerica danno molto vicino ad un accordo con il Gremio.

Un modo da parte della Juve per tutelarsi e mantenere aperte più piste possibile, visto che la ricerca di una prima punta di valore sembra essere la priorità in casa bianconera.

