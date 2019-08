Rolando Maran, tecnico del Cagliari, valuta i nuovo acquisti rossoblu in un'intervista con La Gazzetta dello Sport: "Rog, Nandez e Nainggolan? Giulini e Carli hanno fatto un colpaccio. Rog è qui per ribaltare l'azione e dare spinta. Nandez mi ha colpito per tenacia e positività. E Nainggolan lascia basiti in allenamento. È una belva con il calcio in testa". Sull'attacco. "Defrel, Simeone o Kouamé? Carli e Giulini stanno facendo così bene che non oso...".