Brozovic stoppa l'Inter e snobba gli arabi in attesa del Barcellona

Il croato manda messaggi via instagram: il suo futuro resta un rebus

© instagram Brozovic all'Al-Nassr! No, Brozovic al Barcellona! E se invece Brozovic restasse all'Inter? Di certezze non ce ne sono in questo momento. O meglio, la sola certezza è che il centrocampista croato che il club nerazzurro ha messo sul mercato per questioni di bilancio ora come ora non ha intenzione di lasciare Milano, sicuramente non alle condizioni decise da altri per lui. E, come nel suo stile, "gioca" e si diverte, lanciando messaggi sibillini sul proprio profilo instagram: l'ultimo lo vede protagonista con la maglia dell'Inter e le braccia al cielo rivolte verso i tifosi, raccogliendo apprezzamenti, incitamenti e "commenti" anche da ex compagni di squadra (come Perisic, per esempio, la cui risposta lascia molti dubbi sulla possibile interpretazione).

Si vocifera che il croato sia stizzito e risentito con la società e non abbia intenzione di svernare in Arabia. Vuole giocare ancora in campionati di livello, in Europa per intenderci. Al di là dei soldi che l'Al Nassr è disposto a depositare sul suo conto. Per questo non è stato disposto ad ascoltare gli emissari del club saudita, pronti a garantirgli un biennale da 30 milioni a stagione.

IL GIALLO BARCELLONA

Brozovic resterebbe più che volentieri all'Inter, ma se deve andare via allora c'è la Liga: il Barcellona è la meta prescelta. E qui si innesca un piccolo giallo, la presunta offerta fatta dal club blaugrana all'intermediario che l'Inter aveva scelto per trattare invece con gli arabi. I catalani avrebbero contattato l'agente Fifa in questione (pensando che operasse per conto del giocatore e non del club nerazzurro) che avrebbe poi informato l'Inter. A questo punto però il passaggio di informazioni si sarebbe momentaneamente interrotto, con Brozovic venuto così a conoscenza dell'offerta spagnola (sensibilmente più bassa come ingaggio ma più allettante dal punti di vista professionale) solo in un secondo momento. Un corto circuito da cui è nato lo stallo attuale, perché l'Inter vorrebbe monetizzare subito ma il Barcellona per questioni di Fair play finanziario non può soddisfarne le richieste. La conseguenza è che Brozovic per ora non si muove e il mercato nerazzurro è bloccato.