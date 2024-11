BRESCIANINI: "MOLTO VICINO AL NAPOLI, MA L'ATALANTA È IL POSTO GIUSTO"

"Con il Napoli eravamo davvero avanti, ma poi l’Atalanta ha fatto un passo deciso. Mi hanno fatto capire quanto credessero in me, ed è stata una scelta naturale. Sono felicissimo di essere qui e convinto di aver preso la decisione migliore per la mia crescita. L’Atalanta è sempre stata nei miei pensieri. Ho sempre ammirato questa società per l’organizzazione e i traguardi raggiunti. È speciale essere vicino a casa". Così Marco Brescianini nel corso di un'intervista a L'Eco di Bergamo.