Il Brescia stringe per Ignazio Abate. L'ex terzino del Milan, attualmente svincolato, potrebbe raggiungere l'ex compagno di squadra Mario Balotelli, approdato da poco nel club della sua città: Cellino ha in programma un incontro lunedì per provare a trovare l'accordo con il giocatore che chiede un contratto biennale.