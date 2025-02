Boniface dice no all'Arabia Saudita: "Penso solo al Bayer Leverkusen"

Nonostante tante voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita, Victor Boniface ha deciso di rimanere al Bayer Leverkusen. Come riportato ai microfoni di Kicker, l'attaccante nigeriano non lascerà la Germania: "Ci sono state molte speculazioni, ma mi piace giocare qui - le parole del nigeriano - e voglio dare il massimo per la squadra. Non so cosa riserverà il futuro, ma al momento il mio unico obiettivo è aiutare il Leverkusen a raggiungere i suoi traguardi. Le voci di mercato fanno parte del calcio, ed è sempre un onore quando i grandi club mostrano interesse. Tuttavia, la mia attenzione è al 100% rivolta al Bayer Leverkusen”.