Da poco tornato in gruppo dopo un lungo infortunio, Lewis Ferguson ha firmato oggi il rinnovo con il Bologna. Per lo scozzese contratto fino al 2028. Questo la nota degli emiliani: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Lewis Ferguson per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028 - si legge -, con opzione per un’ulteriore stagione".