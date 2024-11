Arthur lascerà con ogni probabilità a gennaio la Juventus, una situazione che sta spingendo il suo procuratore Federico Pastorello a lavorare per una nuova collocazione. Fra le piste più calde spiccano senza dubbio quelle che portano verso la Serie A con Bologna e Como che starebbero pensando a lui, tuttavia, come riportato da Tuttomercatoweb, non va esclusa una destinazione estera con Olympique Marsiglia, Benfica e Real Betis sulle sue tracce.