In attesa di definire il futuro di Sané, Gnabry, Coman e Zaragoza, il Bayern Monaco sta già definendo la lista dei possibili acquisti per la prossima estate. Tra i nomi che piacciono, fanno sapere dalla Germania, c'è quello di Nico Williams. Lo spagnolo non è valutato meno di 50-60 milioni di euro dall'Athletic Bilbao.