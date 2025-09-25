Bayern Monaco, la strategia per blindare Olise

Il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di perdere Michael Olise. L'ala francese è finita nel mirino del Liverpool e i tedeschi stanno pensando a un miglioramento del contratto per provare a blindarlo. Olise è legato ai bavaresi fino al 2029.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)