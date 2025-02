Bayern, Davies: "Monaco per me è casa, sono felice"

Dopo una lunga trattativa, Alphonso Davies ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco e ne ha parlato ai canali del club bavarese: "Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con questo grande club. Sono arrivato al Bayern quando avevo 18 anni e volevo solo imparare il più possibile ogni giorno per diventare uno dei migliori nel mio ruolo. Ora non vedo l'ora di trascorrere altri cinque anni insieme. Ho già ottenuto molto qui, ma c'è ancora molto da fare. Non c'è posto come casa e Monaco lo è per me, e sono così felice che continuerà ad esserlo".