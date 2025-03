Barcellona, Lamine Yamal non potrà rinnovare sino al prossimo luglio

Lamine Yamal non potrà rinnovare sino al compimento del diciottesimo compleanno, quindi sino al 13 luglio 2025. Una situazione che potrebbe metter in allarme il Barcellona e spingere qualche squadra a far un tentativo per il talento blaugrana, fra i giocatori più in vista del panorama mondiale. Difficile che qualcosa però si possa muovere vista la volontà del giocatore così come quella dell'agente Jorge Mendes che ha confermato come non vi sia alcun rischio: "Lamine rinnoverà sicuramente. Abbiamo parlato solo di lui oggi (ieri sera, ndr). Le cose stanno andando molto bene".