"James? Dipende molto dal presidente del Real Madrid". Così Miguel Ángel Gil Marín, consigliere delegato dell'Atletico Madrid, intervenuto ai microfoni della ESPN per fare il punto sulla trattativa per l'attaccante colombiano inseguito anche dal Napoli. "So che piace al nostro allenatore, che James non vuole continuare nel Real Madrid e che il Real non vuole che continui, ma ci devono essere molte circostanze affinché ciò sia possibile. Sarebbe molto bello", ha aggiunto.



amr