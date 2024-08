Atalanta: Retegui ha finito le visite a Milano, il Genoa blocca Gudmundsson 

L'Atalanta non perde tempo: Mateo Retegui ha già completato le visite mediche a Milano. Gasperini aveva bisogno di una punta dopo l'infortunio di Scamacca e i suoi dirigenti ci hanno messo pochissimo per trovare un sostituto. L'affare si è chiuso con una cessione che porta al Genoa 22 milioni più 3 di bonus. La squadra di Gilardino ora ha bisogno di un sostituto e pensa a Simeone del Napoli. Intanto, in attesa di prendere un attaccante, frena per Gudmundsson alla Fiorentina.