Atalanta, Hojlund vola a Manchester: vicino l'annuncio ufficiale

ATALANTA

Il centravanti sosterrà le visite mediche di rito e poi metterà tutto nero su bianco con i Red Devils: la Dea incasserà 85 milioni di euro bonus compresi

Al Manchester United è iniziato il countdown per Rasmus Hojlund. L'attaccante dell'Atalanta sta infatti raggiungendo l'Inghilterra per effettuare le visite mediche di rito e poi firmare con i Red Devils. Arrivato a Bergamo dallo Sturm Graz per 17 milioni solo la scorsa estate, l'attaccante danese classe 2003 è decollato in direzione Manchester con un volo privato dall'aeroporto "Caravaggio" di Orio al Serio. Per la Dea si tratta di un affare complessivo da 85 milioni di euro di cui dieci di bonus. L'annuncio ufficiale del trasferimento della punta dovrebbe arrivare entro domani.

Dopo le indiscrezioni e le conferme, dunque, per il passaggio di Hojlund al Manchester è arrivato il momento cruciale. L'attaccante è volato in Inghilterra per effettuare i test fisici e firmare il suo nuovo contratto con lo United. Si tratta delle ultime mosse per completare l'operazione che porterà nelle casse dell'Atalanta un bel tesoretto di 85 milioni complessivi.

Hojlund lascia Bergamo e la Serie A dopo solo una stagione segnata da 34 presenze e dieci gol. Impossibile per la Dea resistere all'assalto monstre dei Red Devils, che una volta fissato l'obiettivo hanno messo sul piatto tanti milioni per convincere l'Atalanta a lasciar partire il giovane talento e a investire su altre scommesse. A Manchester Hojlund dovrebbe firmare un contratto di cinque anni da 5 milioni a stagione più bonus.