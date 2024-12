Le prestazioni di Marco Carnesecchi non stanno passando inosservate. Anche in Premier League. Secondo quanto trapela dall'Inghilterra, il portiere dell'Atalanta sarebbe finito infatti nel mirino dell'Arsenal. Nel dettaglio, i Gunners sarebbero alla ricerca di un portiere da affiancare a David Raya per rimpiazzare Neto, in scadenza a fine stagione.