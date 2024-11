"A gennaio saremo attenti a vedere le opportunità. Non vogliamo toccare la squadra visto che tanto lavoro è stato fatto in estate. Oggi si aggiunge Scalvini e Scamacca speriamo torni da fine gennaio. Li abbiamo rimpiazzati in estate ma quando torneranno saranno importanti". Così l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, prima della sfida contro il Parma.